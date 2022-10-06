Kaçakçılığa geçit verilmiyor

Adıyaman’da polis ekipleri gümrük kaçağı sigara ve sahte alkol ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Besni ilçesinde bir işyerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada bin 106 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 197 paket sahte bandrollü sigara, 20 paket bandrolsüz puro ele geçirildi.

Ayrıca il merkezinde bir tekel bayiinde yapılan aramada 12 adet 0,5 litre pet şişelerde 6 litre sahte içki ele geçirdi.

İş yeri sahibi şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.