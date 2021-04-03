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Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman’da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ADIYAMAN 03.04.2021, 11:44
Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman’da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde izinsiz kazı yapan A.O., E.T., A.K. ve C.T. isimli şahıslar suç üstü yakalandı.

Kazı yapılan alanında yapılan aramada 1 adet jenaratör 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 1 adet pense, 1 adet teneke, 1 adet kova, 1 çift demir çubuk, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet manivela ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler başlatıldı.
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