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Kaçak içki ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında yapılan kaçak içki ve sigara operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
ADIYAMAN 13.09.2022, 12:16
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında yapılan kaçak içki ve sigara operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Besni ilçe Jandarma Komutanlığınca kaçak içki ve sigara operasyonu düzenlendi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan denetimlerde 10 gram ağırlıklarında olan cam şişe içerisine konulmuş 250 adet kaçak votka, 10 grram ağırlıklarında olan cam içerisine konulmuş 300 adet kaçak rakı ile 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralar muhafaza altına alınırken 3 şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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