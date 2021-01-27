Kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araçta ve bir işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 23 adet kaçak cep telefonu ile başka bir işyerinden 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar göz altına alınarak ve haklarında adli işlem başlatıldı.