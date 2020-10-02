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Kaçak cep telefonu ele geçirildi
ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ İÇERİSİNDEN KAÇAK CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ.
ADIYAMAN 02.10.2020, 15:14
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde durdurulan bir araç içerisinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gölbaşı yolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına polis ekiplerince el konulurken F.C.K., isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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