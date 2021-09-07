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Kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken bir araçta da kaçak sigaralar ele geçirildi.

ADIYAMAN 07.09.2021, 18:16
Kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken bir araçta da kaçak sigaralar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda iş yerinde 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken konuyla ilgili olarak H.D., isimli bir şahıs gözaltına alındı.


Polis ekipleri aynı zamanda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Araçta yapılan aramalarda 31 bin 500 adet kaçak sigara paketi ile 40 bin adet sahte makaron ele geçirildi. Polis ekipleri konuyla ilgili K.B., isimli şahsı gözaltına aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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