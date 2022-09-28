Kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 işyerinde 21 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık fiillerini izleme, önleme ve araştırma görevi çerçevesinde 2 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.