Kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele denetimleri çerçevesinde cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgileri göre, Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerde 3 farklı iş yerinde 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonları muhafaza altına alınırken iş yeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.