Kablo hırsızları tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eski Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesi’ndeki eski ve şunda kullanılmayan KYK yurdunda bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.P. ve M.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün yakalanan şüpheliler Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.P. ve M.M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.