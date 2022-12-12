Jandarmadan yabancı uyruklu şahıslara şok uygulama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan ‘Yaman 03’ uygulamasına İl Jandarma Komutanlığına bağlı 41 ekip 138 personel katıldı. Uygulamada 208’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 519 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Kimlik kontrolü yapılan 6 yabancı uyruklu şahsa idari işlem uygulanırken 21 metruk bina ve 18 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Denetimlerde bir kilo 165 gram ise kubar esrar ele geçirildi.