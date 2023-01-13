Jandarmadan sürücülere uyarı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırırken, sürücüleri kurallar konusunda uyarıyor.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları doğrultusunda ‘Söz konusu insan ise; trafikte 1 can kaybı bile fazladır’ anlayışıyla trafikte can kayıpların azaltılması için denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile kazaların yoğun olarak meydana geldiği karayolları başta olmak üzere yapılan trafik denetim ve kontrollerinde sürücü belgesiz araç kullanan vatandaşların sayısında artış yaşandığı ifade edildi.

Özellikle kırsal alanlarda motorlu tüm araçların sürücü belgesiz (ehliyetsiz) kullanımında artış yaşandığı tespit edildi. 2023 yılında sürücü belgesiz (ehliyetsiz) araç kullanma ceza tutarı 3 bin 674 TL’den 8 bin 190 TL’ye çıkarılırken, cezai işlem araç kullanıcısı ve ruhsat sahibine ayrı ayrı uygulanıyor.

Jandarma ekipleri, trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolunun kurallara riayet etmek olduğunu, vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve sürücü yetki belgesiz hiçbir aracın kullanılmaması konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğinin altı çizildi.