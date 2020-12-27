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Jandarma’dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.
ADIYAMAN 27.12.2020, 18:40
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.Cuma günü akşam saat 21.00’den başlayıp Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunan yolcuların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
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