Jandarmadan huzur uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları huzur uygulamasında birçok işyeri denetlenerek şahıslar sorgulandı.

Jandarma ekipleri yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama da bin 761 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aran 11 şahıs yakalandı; 9 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı. 112 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.