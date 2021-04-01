Jandarmadan define arayan şahıslara suçüstü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Besni ilçesine bağlı Çamlıca Köyünde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsmaında jandarma ekipleri define bulmak için kazı yapan A.Ş., M.Ş. ve F.Y. isimli şahısları yakaladı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.