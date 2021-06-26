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Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

ADIYAMAN 26.06.2021, 11:47
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Belören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek, Yukarı Nasırlı köyünde ikamet eden Y.K. isimli şahsın evinde arama yaptı.

Evin içindeki saksılar içerisinde ve ikametin bahçesinde 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi. Şahıs ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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