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Jandarma yorgun leyleğe sahip çıktı

Adıyaman’da jandarma ekipleri yorgun halde buldukları leyleği tedavi ettirdi.

ADIYAMAN 14.08.2021, 18:21
Jandarma yorgun leyleğe sahip çıktı

Adıyaman’da jandarma ekipleri yorgun halde buldukları leyleği tedavi ettirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Bılkık Mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti esnasında yorgun halde bulunan leylek karakola getirildi.

Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen veteriner hekim tarafından yapılan muayenesi sonucunda herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan leylek, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
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