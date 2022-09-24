Jandarma yaralı dağ keçisi buldu

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Nakışlı köyünde devriye görevini yapan jandarma ekipleri yaralı halde dağ keçisi buldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Nakışlı köyünde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında yol kenarında yaralı ve yorgun halde bulunan dağ keçisi fark edildi.

Jandarma ekipleri yaralı dağ keçisini gerekli tedavi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.