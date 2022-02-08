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Jandarma uzun namlulu tüfek ele geçirdi
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.
ADIYAMAN 08.02.2022, 09:44
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde bir araç içerisinde kaçak silah bulunduğu bilgisi alınması üzerine Mülk köyü yol ayrımında S.T. , R.Ö. ve M.M.A. isimli şahısların içinde bulunduğu araç durduruldu. Yapılan kontrolde 1 adet kaleşnikof marka tüfek ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürüyor.