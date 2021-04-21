Jandarma uyuşturucu ve sahte para ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve piyasaya sahte para sürmek isteyen kişileri yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Titiz çalışma sonucunda yapılan operasyonda M.A, İ.G ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslara ait evlerinde yapılan aramada 1.15 gram metamfetamin maddesi, 37.67 gram sentetik canabinoid (Bonzai), 1.18 gram sentetik cannabinoid ham maddesi,1 adet Uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ile sahte olduğu değerlendirilen seri numaraları aynı 7 adet 200 TL’lik banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun adli makamlara sevk edilen M.A. tutuklanmış, İ.G. ve M.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.