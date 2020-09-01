Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları arazi arama taramasında 842 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri aldıkları istihbari bilgiler neticesinde yaptıkları çalışmaların ardından merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde ikamet eden 2 şüpheli şahsın bahçelerinde arazi taraması yaptı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada şüphelilerin bahçelerinde 842 kök kenevir ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.