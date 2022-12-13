Jandarma sahte alkol ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri bir şahsın evinde ve işyerinde 109 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol operasyonu yaptı. A.D. isimli şahsın ev ve işyerinde yapılan aramada şişelenmiş vaziyette toplam 109 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ederken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.