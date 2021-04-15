Son Dakika
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; “Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı ”
Jandarma personellerine KADES eğitimi verildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personellerine KADES eğitim semineri verildi.
ADIYAMAN 15.04.2021, 15:32
3
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personellerine KADES eğitim semineri verildi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen seminere jandarma personelleri yoğun ilgi gösterdi. Burada bulunan jandarma personellerine KADES programı, elektronik kelepçe ve aile içi şiddetle mücadele konuları hakkında bilgiler verildi.