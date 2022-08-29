Jandarma hem tarihi eser hem uyuşturucu ele geçirdi
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Fatih Mahallesinde Ş. B. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve titiz çalışma yapıldı.
Çalışma sonrasında yapılan operasyonda şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 58 kök kenevir bitkisi, 525 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, 35 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 137 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Eve ayrıca tarihi eserde bulundu. Evde 9 adet eski dönemlere ait sikke, 3 adet eski dönemine ait testi, 2 adet eski dönemlere ait hançer, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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