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Jandarma erler yemin etti
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 2001/1-2 dönem askerler yemin etti.
ADIYAMAN 15.04.2021, 15:46
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 2001/1-2 dönem askerler yemin etti.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında 2001/1-2 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı. Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi.