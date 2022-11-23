Jandarma ekiplerinden kaçakçılık operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, sigara kağıdı ve çay ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde ikamet eden M.Ş’ye ait adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda farklı markalarda 436 paket kaçak sigara, 55 bin 935 adet sigara sarma kağıdı ve 780 paket kaçak çay ele geçirildi. Kaçak malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ş., isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.