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Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından ayağı kırık olarak bulunan leylek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

ADIYAMAN 28.06.2021, 17:08
Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından ayağı kırık olarak bulunan leylek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyünde vatandaşlar tarafından sol bacağı ve sol ayak parmaklarında kırıklar bulunan leylek Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Ayağından yaralı olan leylek için jandarma ekipleri karakola veteriner hekim çağırdı. Kısa sürede karakola gelen veteriner hekim leyleğe müdahalelerde bulundu. Tedavisi yapılan leylek daha sonra jandarma ekiplerince Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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