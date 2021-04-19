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İzinsiz kazı yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ADIYAMAN 19.04.2021, 12:46
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İzinsiz kazı yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyünde izinsiz kazı yapan şahısların ihbarını alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada kazı yapan M.A., ile A.A., isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda kazı esnasında kullanılan 4 adet kazma, 2 adet demir murç, 1 adet çekiç, 1 adet manivela, 1 adet keser, 1 adet baret, 1 adet tahra, 1 adet kancalı makara, 4 adet kova, 5 metre tahta merdiven, 20 metre halatta ise el koydu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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