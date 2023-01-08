İtfaiyeden vatandaşlara ‘sessiz katil’ uyarısı

Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan, halk arasında sessiz katil olarak dillendirilen karbonmonoksit gazına karşı vatandaşları uyardı.

Havaların soğumasıyla birlikte yakılan sobalardan sızan karbonmonoksit gazından dolayı her yıl onlarca insanın zehirlendiğini ve bir çoğunun da ne yazık ki ölümle sonuçlandığını dile getiren Müdür Ali Doğan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Müdür Ali Doğan, “Havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri de görülmeye başlıyor. Bu tür zehirlenmelere maruz kalmamak için vatandaşlarımızın mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız gece yatmadan önce sobaya odun yada kömür gibi yakıtlar atmamalıdır. Gözle görülmeyen, kokusu olmayan bu gaz, uyku hali yapmakta ve ne yazık ki acı sonuçlara yol açmaktadır. Bizler vatandaşlarımızdan yatmadan önce sobaya bir şeyler atmamalarını rica ediyoruz. Eğer soba içerisinde henüz yanması tam tamamlanmamış kömür yada odun var ise bu soba kovasını ev içerisinden çıkartmasını istiyoruz. Ve sobaya bağlı olan boruların belirli aralıklarla temizlenmesini istiyoruz. Sessiz katile hep birlikte dur demeliyiz bunun için ise gerekli önlemlerimizi almalı aynı zamanda tedbirli olmalıyız. Kokusu olmayan ve gözle görülmeyen bu gaz, mide bulantısı, uyku hali, baş dönmesi, halsizlik gibi nedenlere neden olur. Bu tür durumlarda hızlı bir şekilde kendimizi bulunduğumuz ortamdan dışarı atmalı, 112 Acil Çağrı Merkezine konu hakkında bilgi vererek yardım istemeliyiz. Gazın bulunduğu ortam en hızlı bir şekilde havalandırılmalıdır” diye konuştu.