İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak yangına müdahale etti

Adıyaman’da evde kimsenin olmadığı bir anda çıkan yangına itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti.

Yangın, Malazgirt Mahallesi 2319. Sokakta bulunan 12 Nolu tek katlı evde çıktı. Yaşlı bir kadının yaşadığı ve evde kimsenin olmadığı esnada evin oturma odasında yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için demir kapıyı tokmak ile kırarak içeri girdi.

Yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Mahalle sakinleri bundan yaklaşık 1 ay önce yine aynı evde yangın çıktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.