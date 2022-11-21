İtfaiye ekipleri bu kez üzülen çocuğun balonu için seferber oldu

Adıyaman’da elindeki balonun uçup ağaç dallarına takılması sonucu üzülen çocuğu itfaiye ekipleri sevindirdi. Seferber olan ekipler ağaca takılan balonu indirip çocuğa teslim etti.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 8.Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında uçan balonunu elinden kaçıran bir çocuk, kaldırım köşesine oturarak ağlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar çocuğun balonunun ağaç tepesinde olduğunu anlayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla balon bulunduğu yerden indirildi. İtfaiye ekiplerinden balonunun teslim alan çocuğun mutluluğu ise yüzüne yansıdı.