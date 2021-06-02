banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
İran'dan dijital para yasağı!
İran'dan dijital para yasağı!

İtfaiye ekipleri biçerdöveri son anda kurtardı

Adıyaman’da, buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında alevler arasında kalan biçerdöveri itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

ADIYAMAN 02.06.2021, 12:08
İtfaiye ekipleri biçerdöveri son anda kurtardı

Adıyaman’da, buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında alevler arasında kalan biçerdöveri itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hasancık Köyü yakınlarında Adem Ödemiş, Osman Ödemiş, Zeynal Yoğun ve Ali İslik’e ait buğday ve arpa tarlalarında yangın çıktı. Hasadın yapıldığı esnada biçerdöverden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu tahmin edilirken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sayesinde biçerdöver kül olmaktan son anda kurtarıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 150 dönümlük alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu