Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bakım altındaki çocuklar katıldı. Ortaokul ve lise kategorisinde yapılan yarışmaya Adıyaman merkez, Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçesindeki bakım gören çocuklar yer aldı.

Yapılan yarışmada İstiklal Marşını güzel okuyan çocuklara hediyeleri verildi. Yarışmayla ilgili olarak konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi ve çocuklarımızda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmaya gösterilen yoğun ilgi bizleri gururlandırmıştır. Elbette Cephelerde kazanılan mücadelenin verdiği bağımsızlık muştusunun insan ruhuna aksiyle İstiklal Marşımız tezahür etmiştir. Bu tezahürü gerçekleştiren İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un milli ve manevi duygularımızı zirveye taşıyan İstiklal Marşını gelecek nesillere aktarmaktan şeref duyuyoruz. Bu yarışmanın gerçekleşmesinde yüreğini ortaya koyan başta çocuklarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.