İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Besni’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ismini açıklamak istemeyen Besnili bir hayırsever tarafından 4 bin haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Besni Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen gıda paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı personeli tarafından belirlenen ailelere verildi.