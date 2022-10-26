İşitme Engelliler Futbol Takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Geçen sezon Grup Maçları Türkiye 1.’si olarak büyük bir başarıya imza atan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler futbol Takımı, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Bir yandan 6 Kasım’da başlayacak olan lig maçlarına hazırlanan takım, diğer taraftan da kadrosunu önemli isimlerle güçlendiriyor. Yeni sezon öncesi, ligin önemli sporcularından Gökhan, Servet, Hakan, Hasan, Kenan, İsmail, Muhammet ve Aydın gibi isimleri kadrosuna katan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, takımı iki yıldır çalıştıran Mehmet Yıldırım ile de yeniden anlaşarak şimdiden Süper Lig Türkiye Finallerinin en büyük favorisi olarak gösterilmeye başlandı. Yeni sezon öncesi takımla ilgili bilgi veren kulüp yetkililer, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da lige iddialı bir kadroyla girmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şimdi tek düşüncelerinin 6 Kasım’da sezonun ilk maçında karşılaşacakları Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü maçı olduğunu belirtti.