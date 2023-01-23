İşitme engelliler deplasmandan galibiyetle döndü

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi maçında deplasmanda Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımıyla karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 4-1 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Turkcell Sağırlar Futbol Süper Liginde deplasmanda karşılaştığı Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımını 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, attığı 4 golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Adana Kurttepe İşitme Engelliler maçında elde ettiği galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Galibiyet serisine devam eden işitme engelliler futbol takımımız bu hafta karşılaştığı Adana Kurttepe Spor Kulübünü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takımımızı ve oyuncularımızı elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ediyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.