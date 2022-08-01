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Isınan fren balataları yangına neden oldu

Adıyaman’da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

ADIYAMAN 01.08.2022, 13:11
Isınan fren balataları yangına neden oldu

Adıyaman’da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Kavşağında 27 ALZ 278 plakalı patates yüklü tırın balatalarının aşırı şekilde ısınmasından dolayı lastiklerde yangın meydana geldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürdü. Yapılan söndürme sonrasında itfaiye ekiplerince tırın lastiklerinde soğutma yapıldı.

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