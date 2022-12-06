‘İşimiz Temiz Projesi’ tanıtıldı

Adıyaman’da “İşimiz Temiz Projesi” tanıtımı ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğü ile özel bir petrol şirketi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde hizmet sektöründeki mikro işletmelere yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanlarında hijyen eğitimleri Adıyaman’da verildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, çeşitli sektörlerin oda ve dernek başkanları katıldı.

Süreç ile ilgili belirlenecek yol haritasının çerçevesinin tespiti ve konu paydaşları ile değerlendirmeler yapmak üzere, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi koordinesinde yürütülen “İşimiz Temiz Projesi” tanıtımı ve bilgi paylaşımı toplantısının açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, eğitimin öneminden bahsetti.

Daha sonra Danışmanlık Şirketi Yetkilisi Ali Ay, sunum eşliğinde eğitim verdi.