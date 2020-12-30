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İşadamı Tutak’tan Adıyaman’a 8 derslikli okul

Adıyamanlı İş Adamı Abdullah Tutak tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ilkokul protokolü imzalandı.

ADIYAMAN 30.12.2020, 15:49
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İşadamı Tutak’tan Adıyaman’a 8 derslikli okul

Adıyamanlı İş Adamı Abdullah Tutak tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ilkokul protokolü imzalandı.

Valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve işadamı Abdullah Tutak arasında yapılan imza protokolü programına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık katıldı.

Adıyaman merkez Malazgirt mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 240 eğitim verilecek. Okul bünyesinde fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, kütüphane, destek eğitim odası, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Eğitime verdikleri destekten dolayı işadamı Abdullah Tutak’a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün hayırsever işadamımız Abdullah Tutak’ın anne ve babası Leyla ve Hasan Tutak adına ilimiz merkezde yapacakları 8 derslikli ilkokulun protokolü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bu okulda yetişecek öğrencilerimizin Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Abdullah beyin ülkemizde eğitimin uzaktan yapıldığı bugünlerde eğitime verdikleri destek çok anlamlı ve önemlidir. Kıymetli hayırseverimizin rahmetli anne ve babasının adının yaşatılacağı bu okulda nice başarılı gençlerimizin, evlatlarımızın, yetişeceğine inanıyorum. Eğitim en temel ve en değerli kavramımız. İnsanı merkeze alan, insanı ve insana bağlı olan toplumu değiştirmeyi amaçlayan, bizi biz yapan milli, manevi ve tüm değerleri aktardığımız en önemli hizmet alanımızdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına işadamımız Abdullah Tutak’ın ilimiz merkezde yapacağı okulun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına Abdullah beye ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

İşadamı Abdullah Tutak ise Vali Çuhadar’ın teşvik ve destekleriyle Adıyaman’da eğitim öğretime katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Öncelikle valimize çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hayırseverleri teşvik ederek şehrimize çok önemli eğitim yatırımları ve okullar kazandırdı. Kıymetli hayırseverimiz Abdullah Tutak beye de şu zor zamanda eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise eğitime verdiği desteklerden dolayı iş adamı Abdullah Tutak’a teşekkür etti.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve İşadamı Abdullah Tutak arasında 8 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı. Vali Çuhadar, daha sonra eğitime yaptıkları katkılardan dolayı işadamı Tutak’a teşekkür plaketi verdi.
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