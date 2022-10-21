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İş yeri denetiminde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin denetlediği bir iş yerinde kaçak cep telefonları ele geçirildi.

ADIYAMAN 21.10.2022, 15:34
İş yeri denetiminde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin denetlediği bir iş yerinde kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde bir iş yerinde 14 adet kaçak cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 adet cep telefonuna el konulurken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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