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İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı

Adıyaman’da, bir iş merkezinde bulunan 4 bin TL değerindeki bisiklet çalındı.

ADIYAMAN 13.07.2021, 13:05
İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı
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Adıyaman’da, bir iş merkezinde bulunan 4 bin TL değerindeki bisiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesinde bulunan bir iş merkezinin giriş kısmında bulunan M.D’ye ait 4 bin TL değerinde ki bisiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Durumu fark eden bisiklet sahibi, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince pşay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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