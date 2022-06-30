Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya’nın kazanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO
İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı
Adıyaman’da, iplere takılarak ölmek üzere olan kuşu vatandaşlar kurtardı.
ADIYAMAN 30.06.2022, 15:08
Adıyaman’da, iplere takılarak ölmek üzere olan kuşu vatandaşlar kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2107 Sokak içerisinde bulunan bir binanın duvar kısmında bulunan iplere takılan ebabil kuşunu fark eden vatandaşlar, binaya çıkarak kuşun bulunduğu yere doğru uzandı. Vatandaşlar, kuşu bulunduğu yerden alarak kendisine dolanan ipleri tek tek söktü. Kurtarılan kuş, bir süre beslendikten sonra yeniden doğaya salıverildi.