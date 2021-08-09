banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

İntihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Şahıs, intihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı.

ADIYAMAN 09.08.2021, 00:11
İntihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Şahıs, intihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesinde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3.katına çıkan A.D., isimli genç, burada intihar teşebbüsünde bulundu. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen genci fark eden hastane görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda A.D., bulunduğu yerden indirildi. A.D., daha sonra intihar teşebbüsünde bulunduğu hastaneye ambulansla getirilerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu