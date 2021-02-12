İnternet üzerinden Kuran öğrenen öğrencilere hediyeleri verildi

Adıyaman’da internet üzerinden uzaktan eğitim ile Kuran-ı Kerim öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın “Din görevlileri çocuklarla çevrim içi buluşuyor” projesi kapsamında Adıyaman Yeşil Cami İmam Hatibi Nedim Yetiş’in internet üzerinden buluştuğu öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Diyanet İşleri Başkanlığının 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında uyguladığı projeye Adıyaman’da ki camilerin neredeyse tamamı katıldı.

Öğrencilerin milli ve manevi değerler kazanması, temel dini bilgiler öğrenmesi, kısa süre ve dualar öğrenmesi ve Kuran’ı Kerim öğrenmesi için online program düzenlendi.

Projeye katılan öğrencilere Yeşil Camii’nde düzenlenen program ile çeşitli ödüller verildiğini dile getiren Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da internet üzerinden Kuran öğrenmek isteyen öğrencilerimiz müracaatlarını yaptı. Yarıyıl tatilinde Yeşilcami İmam Hatibi Nedim Yetiş ile beraber uzaktan online Kuran’ı Kerim’i öğrenmeye çalıştılar. Temel dini bilgiler almaya çalıştılar. Kısa sureleri, duaları ezberlemeye çalıştılar. Bizde bu gün bu programda bu çocuklarımızın mutluluklarını paylaştık. Pasta kestiler, çeşitli hediyeler verdik” diye konuştu.