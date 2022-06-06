İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından zemine düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yapımı devam eden bir binanın 4. katında çalışan Volkan Çıkar bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Volkan Çıkar’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.