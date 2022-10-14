İnşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Adıyaman’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak programı ile “İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” konulu seminer gerçekleştirildi.

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği tarafından, Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Adıyaman İnşaatçılar Odası ve Adıyaman Belediyesi yetkililerinin desteğiyle seminer gerçekleştirildi.

Müteahhit, inşaatçı, muhasebeci ve Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğünün yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen seminerde Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı Hukuk Uzmanı Dr. Adnan Ağır konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, temel ilk yardım bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi konular ele alındı.

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Doğru yaptığı açılış konuşmasında, “Bu faaliyetler yerine getirilirken çalışanlarımızın sağlığının korunması ve inşaatlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması ve öncelikli olarak iş kazalarının önlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm arkadaşlarımızca benimsenip hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. İnşaatlarımızın, çok daha sağlıklı ve güvenli olması, bu anlamda çalışmalarımızın başında yer almaktadır. Şantiye alanlarının sağlık ve güvenlik şartlarını, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek konusundaki çabalarımız da devam ediyor" dedi.