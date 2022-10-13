İngilizlerden Nemrut çıkarması

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İngiltere’den gelen tur operatörü Rahul Aggarwal, 19 kişilik bir inceleme ve araştırma grubu ile “Ancient Origins of Turkey” (Türkiye’nin Eski Kökenleri) programı ile Nemrut’ta çıkarma yaptı.

Mezopotamya’nın medeniyetler beşiği, tarihin başlangıcı, bugünkü teknolojiye ulaşmamızın ilk basamağı ve temel taşı olduğunu ifade eden dünyaca ünlü tarihçi, arkeolog, araştırmacı, yazar grubu ile Nemrut’ta gelen Rahul Aggarwal, “Uygar insanlar buralara gelecektir ve gelmelidir. Amacımız dünyanın değişik ülkelerinden buralara insanların gelmesini sağlamaktır. Yıllardır buralara yani yukarı Mezopotamya’ya münferit VIP turlar düzenliyoruz. Bunu genişletmek, daha fazla insanın gelmesini sağlamak için bu geniş ve konunun uzmanlarından oluşan geziyi düzenledik. Bu gezi sonunda ABD’den Avustralya’ya kadar tanıtım yapacağız. Mezopotamya’nın tacı Nemrut’tan başlıyoruz. Fırat ile Dicle havzasında yer alan Göbeklitepe, Karahan Tepe gibi tarihin başlangıcı olan tarihe yön veren yerleri de programa aldık” dedi.

Önümüzdeki yıldan itibaren Adıyaman’dan, Nemrut’tan başlayarak 10-15 günlük VIP turlar düzenleyeceklerini ifade eden Rahul Aggarwal, “İnsanlar Nemrut’u, Fırat ı, Dicle’yi ve tarihin başlangıcı olan bu coğrafyaya akın edecektir” dedi.

Origins of Turkey programına David C. Baker, Micki Pistorius gibi dünya çapında tanınan isimler yer alıyor.