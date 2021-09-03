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İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, incir toplamak için çıktığı merdivenden düşerek yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 03.09.2021, 17:07
İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, incir toplamak için çıktığı merdivenden düşerek yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki evlerinin önünde bulunan ağaçtan incir toplamak isteyen Fatma A., isimli kadın üzerine çıktığı merdivenden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Başından yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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