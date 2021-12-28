İlkokul öğrencilerine "Çevre yönetimi" konferansı

Adıyaman Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ‘Çevre yönetimi’ konferansları tüm hızıyla devam ediyor.

Temiz bir çevre için önemli çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, gelecek nesilleri de bu konuda bilinçlendirmek için hayata geçirdiği projeye ara vermeden devam ediyor.

Daha önce ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Çevreci çocuk’ eğitim seti hazırlatıp 6 bin öğrenciye ulaştıran Adıyaman Belediyesi’nin bir sonraki projesi olan ‘Çevre yönetimi’ konferansları öğrencilerden ve öğretmenlerden büyük ilgi görüyor.

Şimdiye kadar birçok okulda gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusunda Altınşehir İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı, öğrencilere slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci hakkında bilgiler verdi.

Eğitimlerde, dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin çevreye karşı duyarlı olmak olduğunu dile getiren Yağımlı, öğrencilere ekosistem, gürültü, görüntü ve çevre temizliği konularını içeren çevre yönetimi, sıfır atık, bilinçli su tüketimi ve enerji yönetimleri konularında bilgiler verdi.