İlçe merkezindeki karlar kamyonlarla taşınıyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe merkezindeki karlar, hafriyat kamyonlarıyla ilçe dışına taşınıyor.

Yaklaşık 2 hafta boyunca yağan kar dolayısıyla ilçe merkezinde biriken kar yığınlarından dolayı Çelikhan Belediyesinde temizleme çalışması başlatıldı. İlçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleriyle kardan temizleyen belediye ekipleri topladıkları karları da hafriyat kamyonlarına yükledi. İlçe merkezindeki karlar belediye ekiplerince ilçe dışına çıkarıldı. Kar temizleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.