İl protokolü tarım mükemmeliyet merkezini inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, tarım mükemmeliyet merkezinde incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden tarım mükemmeliyet merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar’a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilli İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl protokolü, tarımsal üretim desenini her geçen çeşitlendiren ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılarak markalaşmasını sağlamak amacıyla Adıyaman’ın vizyon projesi olan ve inşaat çalışmaları devam eden tarım mükemmeliyet merkezinde incelemelerde bulunarak buradaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Adıyaman’a böyle bir yatırımın yapılmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Bugün şehrimizin vizyon projelerinden bir tanesi olan tarım mükemmeliyet merkezimizin inşaat sahasını inceliyoruz. İnşaat büyük bir oranda tamamlanmış durumda. Mart ayına yakın buranın hizmete gireceğini ve makinelerin harıl harıl çalışacağını düşünüyoruz. Bir tarım kentiyiz aynı zamanda gıdayla birlikte tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi konusunda bu tür paketleme ve işletme tesislerine çok ihtiyacımız var. Yaklaşık 35 milyon TL’ye mal olacak bu tarım mükemmeliyet merkezi projesinin finansmanının büyük bir kısmını kalkınma ajansımıza ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız karşılıyor ve onlara çok teşekkür ediyorum. Yine belediyemiz ve il özel idaremizin destekleriyle beraber bu harika yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Adıyaman badem diyarı ve Türkiye’nin bir numaralı bademleri burada yetişiyor. Bu bademin burada işlenmesi, paketlenmesi, bademin badem yağına, ununa dönüşmesi ve uygun şartlarda hazırlanarak katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek piyasaya sürülmesi için önemli bir proje. Yine bu bölgelerin bütün meyvelerini toplayarak burada olacak olan soğuk hava deposunda bekletebileceğiz. Buranın 4 bin 500 metre karelik bir kapalı alanı var ve soğuk hava deposu da bunlardan bir tanesi. Yine her türlü sebze ve meyvenin kurutulabileceği bir alan da var burada. Çiftçilerimiz ürünlerini burada en güzel şekilde değerlendirecek” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, "4 Bin 500 metre kare kapalı alana sahip olan bir inşaat. Tamamı tamamlandığında maliyet olarak 35 milyon TL’ye mal olacak bir proje. Özellikle nar ve diğer meyve ile sebzelerin burada muhafaza edilebileceği, yıllık kapasitesi 3 bin ton civarında soğuk hava deposu olacak. Meyve ve sebze kurutma tesisi de olacak. Adıyaman’ımız bildiğiniz gibi meyve ve sebze açısından zengin bir floraya sahip. Bunların daha iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için de sebze ve meyve kurutma tesisinde de günlük en az 5 ton kapasitesi olacak. Yeni alınacak olan makinelerle bu kapasite arttırılabilir. Ve en önemlisi ise badem işleme tesisidir. Biliyorsunuz burada daha çok vademi kırıp başka yerlere sevk ediyoruz. Kırılmış badem artık burada da işlenecek. Badem yapı yapılacak, file badem yapılacak ve bir çok değişik ürünler yapılacak. Adıyaman çiftçimize ve tarımına şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, "Adıyaman’da önceliğimiz tarımı suyla buluşturmak ve suyla buluşturduktan sonrada buradan çıkan ürünü de değerlendirmek. Adıyaman’ımızda çok güzel ve verimli topraklarımız var. Buradan çıkacak ürünlerimizin de katma değerinin yüksek olması lazım. Bu anlamda tarım mükemmeliyet merkezinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiden tarım mükemmeliyet merkezinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.